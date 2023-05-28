النفط: إيرادات العراق تجاوزت 7 مليارات دولار الشهر الماضي

2023/05/28 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن

الإحصائية النهائية للصادرات النفطية

لشهر نيسان الماضي والايرادات المتحققة

منها.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان "مجموع

الصادرات من النفط الخام لشهر نيسان

الماضي، بحسب

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