2023/05/28 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من

النزاهة البرلمانية، اليوم الاحد 28

مايو/أيار 2023، فتح تحقيق لوجود تعاقدات

استثمارية تشوبها الفساد تابعة للوقف

السني.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق، عبد

الرحيم الشمري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تابعة للوقف السني.. لجنة تقصي الحقائق تفتح تحقيقاً لوجود تعاقدات استثمارية يشوبها الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تابعة للوقف السني.. لجنة تقصي الحقائق تفتح تحقيقاً لوجود تعاقدات استثمارية يشوبها الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).