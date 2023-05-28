البنك المركزي يبيع أكثر من 258 مليون دولار في مزاد الأحد

2023/05/28 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، عن

مبيعاته من العملة الصعبة، والتي بلغت

أكثر من 258 مليون دولار في تعاملات

اليوم.

وأظهرت بيانات البنك، أن إجمالي البيع

النقدي للداخل بلغ 40,200,000 مليون دولار،

أما

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