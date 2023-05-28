الحكيم:العراق يرأسه شخص عرف بالنزاهة والكفاءة والتدرج الوظيفي

2023/05/28 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، أن الحكومة الحالية يرأسها شخص عرف بالنزاهة والكفاءة والتدرج الوظيفي.وقال الحكيم في بيان تلقته (الرابعة): “خلال زيارتنا لجمهورية مصر العربية، قدمنا عرضا […]

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