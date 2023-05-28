2023/05/28 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة العدل ، اليوم الاحد، برنامجاً متكاملاً لتأهيل السجون وفق المنهاج الوزاري بما يتلائم مع المعايير الدولية .وقال بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن ” وزير العدل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل تعلن اعداد برنامجاً متكاملاً لتأهيل السجون المركز الخبري الوطني.

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