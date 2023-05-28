المالية النيابية تحدد طبيعة تعليق اجتماعاتها: “إدارة الدولة” سيتولى الأمر

2023/05/28 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل النائلي، يوم الأحد، طبيعة تعليق اجتماع اللجنة، فيما كشف عن تحرك لائتلاف إدارة الدولة لعقد اجتماع يوم غد الاثنين، لحسم خلاف الموازنة العامة.

وأوضح النائلي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اللجنة لم توقف عملها بقدر ما إنها أجلت اجتماعاتها لغرض إعطاء فرصة لتحالف إدارة الدولة لمناقشة مواد المواد المتعلقة إقليم كردستان”.

وأضاف أن “تحالف إدارة الدولة سيعقد اجتماعاً مساء اليوم أو غداً الاثنين لمناقشة وحسم الموازنة، وبعدها سيتم تحديد موعد لإقرار قانون الموازنة العامة”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان آوات شيخ جناب، أن أي تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد تُعد “غير قانونية”.

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