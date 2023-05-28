النفط النيابية: تركيا تبتز العراق لمنع تلقيه تعويضات محكمة باريس

2023/05/28 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارجعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، أسباب توقف خط جيهان النفطي مع تركيا لتضرر الانبوب بالكامل نتيجة الزلازل التي ضربت تركيا في آذار الماضي.

وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “وزير النفط حيان عبد الغني وأثناء استضافته في اللجنة تحدث عن أسباب توقف خط جيهان التركي، والتي تعود إلى مروره في المناطق التي شهدت وقوع الزلازل مؤخراً، الأمر الذي أدى إلى تضرره، وتوقفه بشكل تام”.

ورأى الطوكي أن “تركيا استخدمت الزلازل كذريعة بسبب المبالغ التي فرضتها قرارات تحكيم غرفة التجارة الدولية والتي تقدر بـ1.5 مليار دولار، بعد انتهاكها اتفاق عبور خط أنابيب النفط الذي تم توقيعه في العام 1973، والسماح لها بصادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة الاتحادية”، مشيراً إلى أن “وزارة النفط تنتظر وفداً من نظيرتها التركية لزيارة العراق”.

وكانت وزارة النفط قد أبلغت تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي اعتباراً من 13 آيار الجاري إثر توقفه في آذار الماضي، بسبب قرار من محكمة تحكيم دولية قضت لصالح العراق ضد تركيا، بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان.

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