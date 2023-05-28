توقعات هامة للنفط ومستوى فاصل لتحقيق الزخم..وحرب باردة بين الفيدرالي وأوبك!

2023/05/28 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

لا يتوقف النقاش حول ما إذا كان سيكون هناك توقفًا مؤقتًا أو ارتفاعًا جديدًا لأسعار الفائدة.



ووسط هدير وتداعيات هذا الجدل يقف النفط بين الفيدرالي وأوبك والرفع والقطع حائرًا.



وتسببت هذه الحيرة في شهر مختلط بالنسبة للمضاربين على ارتفاع أسعار النفط على الرغم من أسبوعين متتاليين من المكاسب.

أسعار النفط في أسبوع

ختم خام تكساس تداولاته الجمعة الماضية عند 72.87 دولارًا صعودًا بـ 1.45% في اليوم الأخيرة وهكذا تجاوزت نسبة صعوده أسبوعيًا الـ 1% بعد ارتفاع 2% في الأسبوع قبل الماضي

فيما ارتفع خام برنت المتداول في لندن، وهو المعيار العالمي للنفط، 0.86 سنتًا، أو 1.45٪، عند 76.68 دولارًا أمريكيًا.



مثل خام غرب تكساس الوسيط، ارتفع خام برنت أيضًا بأكثر من 1٪ في الأسبوع بعد مكاسب الأسبوع السابق بنسبة 2٪.



إلا أن هذه الزيادات شهدها النفط في النصف الثاني فقط من شهر مايو، حيث شهد النصف الأول هبوطًا عنيفًا وتصحيحًا سلبيًا قويًا بعد الارتفاعات التي جاءت نتيجة إعلان مجموعة أوبك بقيادة السعودية خفض إنتاجها.

النفط الفيدرالي بعد بيانات سلبية

قلص النفط مكاسب يوم الجمعة بعد أن جاء المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع لشهر أبريل، مما يشير إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو ويوليو مقابل التوقعات بوقف مؤقت.

جميع المقاييس الرئيسية في ما يسمى نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، ارتفع المؤشر للشهر الماضي مقابل مستويات التوقعات حيث بحث بنك الاحتياطي الفيدرالي بشدة عن المؤشرات التي من شأنها أن تفرض تعليقًا على ارتفاعه مقابل- أطول فترة للسياسة النقدية التي شهدت بالفعل 10 زيادات في أسعار الفائدة على مدى 15 شهرًا.

بالنسبة للعام المنتهي في أبريل، توسع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.4٪ مقابل التوقعات عند 3.9٪ والنمو السابق بنسبة 4.2٪.



بالنسبة لشهر شهر أبريل نفسه، قفز بنسبة 0.4٪ كما هو متوقع مقابل توسع سابق بنسبة 0.1٪.

فيما سجلت بيانات مؤشر أسعار نفقات المستهلكين الأساسية الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، كسب 4.7٪ على أساس سنوي مقابل كل من المعدل المتوقع والسابق البالغ 4.6٪.



وعلى أساس أساس شهري، ارتفع بنسبة 0.4٪ مقابل التوقعات والمعدل السابق البالغ 0.3٪

قال الاقتصادي آدم باتون في منتدى فوركس لايف: "التضخم يمثل مشكلة والاستهلاك لا يزال مرتفعًا" واستكمل: "سيرفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى والآن الاحتمالات تتراوح بين 58% و 42٪ لشهري يونيو ويوليو بنسبة 100٪ مع وجود فرصة بسيطة لارتفاع آخر.



لكن في مرحلة ما، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف مؤقتًا ويقيم الوضع الاقتصادي."

توقعات أسعار النفط

قال سونيل كومار ديكسيت، كبير المحللين الاستراتيجيين الفنيين في SKCharting.com، إنه على الرغم من نتيجة اتفاق سقف الديون بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس، فإن الحركة في الأسبوع الماضي في غرب تكساس الوسيط يشير إلى توقف مؤقت في الزخم الصعودي قبل أن يرتفع مؤشر الخام الأمريكي

وقال ديكسيت: "يجب أن يصل خام غرب تكساس الوسيط إلى النطاق الأسبوعي لبولينجر باند عند 75.90 دولارًا أمريكيًا إذا استعاد الزخم الذي توقف عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع".



وأوضح: "من المرجح جدًا أن يستأنف تراكم الزخم من مناطق الدعم الاتجاه الصعودي، ويستهدف إعادة اختبار 73.80 دولارًا أمريكيًا وتأرجحًا صعوديًا إلى 74.70 دولارًا أمريكيًا، يليه 75.90 دولارًا أمريكيًا."

وأضاف ديكسيت أنه لأي سبب من الأسباب، إذا تحول النفط هبوطيًا، فتوقع تراجعًا نحو دعم 70 دولارًا، مع رؤية اختبار 68 دولارًا.

روسيا تتراجع والأمير عبد العزيز بن سلمان يحكم المشهد

في وقت سابق، ارتفع النفط مع تراجع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وهو أيضًا وزير النفط الفعلي في البلاد، عن تصريحاته الصادرة يوم الخميس والتي أشارت إلى أن تحالف أوبك + لن يخفض الإنتاج مرة أخرى في اجتماعه في 4 يونيو.



حققت أوبك +، وهي تحالف من 13 دولة تقوده السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و 10 منتجين نفط آخرين بقيادة روسيا، نجاحًا محدودًا خلال الشهرين الماضيين في محاولة دفع أسعار الخام للارتفاع بتخفيضات الإنتاج.



في أبريل، أعلنت أوبك + خفضًا بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، علاوة على تعهد سابق بالتخلص من مليوني برميل يوميًا.

بعد الإعلان عن الخفض في أبريل، ارتفعت أسعار النفط الخام لمدة أسبوعين فقط، قبل أن تنخفض على مدار أربعة أسابيع، مما يمحو حوالي 15٪.



كان الانخفاض السابق أسوأ بكثير، مما أدى إلى بضعة أيام فقط من المكاسب قبل أن تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرًا في مارس.

وقال نوفاك، الذي يشعر على الأرجح أن الخفض الآخر لن يفعل الكثير للمجموعة، يوم الخميس أنه لا يزال ينتظر "تقييم الوضع في السوق".

وأضاف: "لكنني لا أعتقد أنه ستكون هناك أي خطوات جديدة، لأنه قبل شهر واحد فقط تم اتخاذ قرارات معينة بشأن التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل بعض الدول بسبب حقيقة أننا رأينا بطء وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي".



ونقلت عنه صحيفة ازفستيا قوله في تقرير أعدته رويترز.

لكن نوفاك أشار يوم الجمعة إلى أن بلومبرج قد أخرج تعليقاته من سياقها، رغم أنه لم يعترض على تقارير رويترز.وقال نائب رئيس الوزراء: "نحن لا نتفق مع حقيقة أن بلومبرج شوه المعلومات، بناءً على اقتباس غير مكتمل، معلناً عدم موافقة روسيا على إمكانية اتخاذ قرارات في اجتماع مستقبلي".



"ستشارك روسيا في مناقشات مع الشركاء لتحديد الأفضل للسوق مع الالتزام بجميع القرارات السابقة."

ويذكر أن وزير النفط السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال في مؤتمر اقتصادي أن اجتماع أوبك سيترك ألمًا للمراهنين على انخفاض النفط.



ووجه كلامه إلى البائعين على المكشوف للذهب الأسود داعيًا إياهم إلى الحظر وملوحًا بسلاح الخفض من جديد.



وشهدت أسعار النفط انتعاشة بعد هذه التصريحات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات هامة للنفط ومستوى فاصل لتحقيق الزخم..وحرب باردة بين الفيدرالي وأوبك! ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات هامة للنفط ومستوى فاصل لتحقيق الزخم..وحرب باردة بين الفيدرالي وأوبك! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).