العراق يحقق 7.6  مليار دولار من بيع النفط الشهر الماضي

2023/05/28 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر نيسان الماضي والايرادات المتحققة منها.

وذكرت الوزارة في بيان ان "مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت ( 98 ) مليوناً و(634) الف و(947) برميل، بإيرادات بلغت ( 7 ) مليارات و(699 ) مليونا و(272) الف دولار"

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ( 98 ) مليوناً و(634) الف و(947 ) برميل"، لافتة الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 78.058 ) دولاراً".

وأشارت الى ان "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل ( 36 ) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث".

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