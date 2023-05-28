2023/05/28 | 16:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بجهد امني واستخباري امتاز بالسرعة والدقة ، إثر ورود إخبار من احد المواطنين بوجود دراجة نارية نوع (تك تك) متروكة في منطقة (الحسينية) شمالي بغداد ومطابقة أوصافها مع بلاغ آخر عن فقدان شاب يستقل نفس أوصاف الدراجة ، حيث تم تشكيل فريق امني مشترك من اللواء 20 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري والذي […]

ظهرت المقالة بينهم امرأة..



الإطاحة بـ4 متهمين بقتل صاحب “تك تك” شمالي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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