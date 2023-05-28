في يوم الحسم..

2023/05/28 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التركية، الأحد، ظهر انقسام حول التصويت للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بشارع طفولته في إسطنبول، حيث استطلعت فرانس برس آراء بعض الناخبين.

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