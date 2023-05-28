صادرات العراق النفطية بلغت 98 مليون برميل وبإيرادات وصلت لـ 7 مليارات دولار

2023/05/28 | 17:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة النفط، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر نيسان...

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