3 منتخبات خليجية تعتذر عن المشاركة ببطولة غرب آسيا في العراق

2023/05/28 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأحد، أن عدد المنتخبات المشاركة ببطولة غرب آسيا تحت 23 عاما وصلت إلى 9 منتخبات.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد في تصريح صحفي، ان :"قرعة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، ستقام ظهر غدٍ الإثنين بمشاركة 9 منتخبات من ضمنها العراق البلد المستضيف".

وأضاف: "وصلت موافقات اتحادات: عمان، الإمارات، إيران، سوريا، الأردن، اليمن، فلسطين، لبنان" مشيرا إلى أن "منتخبات السعودية والبحرين والكويت اعتذرت عن عدم المشاركة بالنسخة المقبلة المنتظر انطلاقها يوم 12 يونيو/حزيران المقبل".

وتابع: "سيتم غدا الإثنين أيضا الكشف عن ملاعب البطولة، مرجحا أن تقام المباريات في 3 ملاعب أثنتان ببغداد (الزوراء والمدينة) إضافة لملعب كربلاء الدولي".

وأوضح: "سيعتمد نظام البطولة بشكل كبير على 3 مجموعات تضم كل واحدة 3 منتخبات".

يذكر أن العراق سبق له تنظيم بطولة غرب آسيا للشباب في أواخر 2021، وستكون هذه البطولة الإقليمية الثانية التي ينظمها وتابعة لاتحاد غرب آسيا

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