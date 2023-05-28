اغلاق صناديق اقتراع الجولة الثانية للانتخابات التركية

2023/05/28 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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أغلقت صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمورية في تركيا.

وبدأت عملية العد والفرز للأصوات.

وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال قليجدار أوغلو.

وصوت الناخبون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

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