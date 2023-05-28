ثورة مايس 1941 خلال العهد الملكي.. كيف مهدت للاحتلال الإنجليزي الثاني للعراق؟

2023/05/28 | 17:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى المؤرخون أن ثورة مايو/أيار 1941 محطة تاريخية مهمة في تاريخ العراق السياسي المعاصر وأنها مهدت للاحتلال البريطاني الثاني للعراق بعد الاحتلال الأول عام 1917.

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