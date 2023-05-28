وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم

2023/05/28 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجية المصري سامح

شكرى، اليوم الأحد، عمار الحكيم رئيس

تيار الحكمة الوطني العراقي خلال

زيارته لمصر، بحسب ما نشره المتحدث

الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير

أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وأش

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