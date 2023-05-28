إيران تقول انها قادرة على إنتاج النفط والغاز لـ 100 عام مقبلة

2023/05/28 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية

الإيرانية، إن طهران من الممكن أن تنتج

النفط والغاز على مدى ‏المئة عام

المقبلة، وذلك بفضل احتياطياتها

الحالية.‏

وأدلى محسن خوجاستهمر بهذه التصريحات،

يوم الجمعة ال

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