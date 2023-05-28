سفير العراق بالسعودية: العراقيون الأكثر قدوما للعمرة بعد فتح معبر

2023/05/28 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح السفير العراقي لدى المملكة

العربية السعودية د.



عبد الستار

الجنابي، أن فتح المنفذ البري بين

البلدين ساهم في أن تكون العراق من أعلى

الدول قدومًا للعمرة هذا العام والعام

الماضي.

وأشار في تصريحات

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