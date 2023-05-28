حينما يسند الامر الى غير اهله تصبح السياسة لعب “جعاب”

2023/05/28 | 17:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:انس محمود الشيخ مظهر ان تعمل في السياسة لا يعني بالضرورة ان تكون حاصلا على شهادة في العلوم السياسية , وفي نفس الوقت لا يعني ان تكون ناجحا فيها ,...أكمل القراءة ←

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