شبح البعث الذي لا يزال مخيفا

2023/05/28 | 17:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف للعراقيين مزاج سياسي متقلب ساخر.ذلك صحيح وهو انعكاس لمزاجهم العام في كل نواحيه.ذلك لا يتعلق بالثوابت الوطنية وإن مسها قليلا بعد الاحتلال الأميركي.دائما كان هناك...أكمل القراءة ←

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