2023/05/28 | 17:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iIhs2ALBq4w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصحيح المسار.. العيساوي يعود بمشروع يساند ترميم البيت المنهوب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصحيح المسار.. العيساوي يعود بمشروع يساند ترميم البيت المنهوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).