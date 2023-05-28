سلسلة هواتف انفنكس NOTE 30 تغير قواعد اللعب

2023/05/28 | 17:29 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، 27 آيار – كشفت يوم امس شركة إنفنكس عن سلسلة هواتف NOTE 30 التي تتضمن اجهزة NOTE 30, NOTE 30 PRO و NOTE 30 5G بمواصفات رائدة و سعر سيحدث ضجة في سوق الهواتف المحمولة، تعالوا لنتعرف عليه سوية“ : 2.رفيق الترفيه الامثل : المعالج : MediaTek Helio G99 6nm الرام : 8+8 گيگابايت […]

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