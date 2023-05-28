بيان بشأن حادثة الطائرة المصرية في جدة

2023/05/28 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الشركة في بيان إن الرحلة (إم إس 643) أقلعت من مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح الأحد وانفجر أحد إطاراتها أثناء هبوطها في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

وقال البيان إن الطائرة بوينغ 738 هبطت بأمان على المدرج ونزل جميع الركاب دون الإبلاغ عن إصابات.

ولم توضح الشركة سبب المشكلة، وقالت إنها تفحص الطائرة وتقوم بصيانتها.

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