تحديد موعد إعلان قائمة العراق لمعسكر إسبانيا ومواجهة كولومبيا الودية

2023/05/28 | 17:35 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق سيواجه كولومبيا ودياً (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء السبت، أن موعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب الأول ستكون في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، وذلك للمعسكر الذي سيقام في إسبانيا للفترة من الـ12 إلى الـ20 من الشهر نفسه.

وكشف البيان عن أن القائمة المستدعاة سيكون فيها 25 لاعباً، وأن التجمع سيكون مباشرة في إسبانيا، في الوقت الذي وضع فيه الطاقم الفني الإسباني بقيادة خيسوس كاساس في خياراته قائمة أولية ضمت 49 لاعبا، قبل أن تُحدد، خلال اليومين المقبلين، القائمة النهائية للمعسكر الذي سيتضمن خوض مباراة دولية ودية ضد منتخب كولومبيا في الـ16 من يونيو في مدينة فالنسيا.

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وعلى صعيد متصل، أوضح مهدي كريم، المدير الإداري للمنتخب العراقي، في تصريح كشفه البيان ذاته، أن الإجراءات الإدارية بصدد الاكتمال، وجرت تهيئة كل ما يتعلق بمعسكر إسبانيا، حيث تم التقديم لاستحصال تأشيرة الدخول لجميع اللاعبين الموجودين في القائمة الأولية تحسباً لأي متغيرات طارئة.

وبين كريم: "فاتحنا معظم الأندية التي يوجد فيها لاعبونا المحترفون من أجل تفريغهم لمعسكر إسبانيا، وإن كتب المخاطبة شملت جميع اللاعبين الموجودين في القائمة الأولية".

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