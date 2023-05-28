السوداني يؤكد استعداد العراق للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

2023/05/28 | 17:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، استعداد العراق للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) للتحول الى الطاقة النظيفة في البلاد..

وقال السوداني في بيان على هامش استقباله وفد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، برئاسة مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة زهير حامدي إن "الحكومة لن تدخر جهداً في عملية صياغة السياسات والتشريعات المطلوبة لتسريع عملية الانتقال نحو الطاقة المتجددة، خصوصاً مع توفر قدرات و إمكانيات كبيرة ومتاحة في هذا المجال".

وأضاف، أن "الحكومة، وضعت مكافحة التصحر والتغيرات المناخية، والذهاب نحو الطاقة المتجددة على رأس أولويات برنامجها الوزاري في مجال الطاقة، وهو يمثل أساساً من أساسيات منهجها الإصلاحي الشامل لجميع القطاعات الحيوية،بالإضافة إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزةً مهمةً لمعالجة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية، من خلال ما يطرحه من حلول وفرص واعدة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "استعداد العراق للتعاون مع الوكالة الدولية، والاستفادة من خبراتها الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير البرامج العاملة".

وأشار الى "اهتمام الحكومة واستمرار توجّهها نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة ومجالاتها، نظراً لأهميتها في منظومة الطاقة الحالية والمستقبلية، من أجل مواجهة التحديات المناخية التي باتت تهدد البيئة في أغلب دول العالم".

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