2023/05/28 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L-LzHg9biik

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. آخر مستجدات الجولة الثانية من الانتخابات التركية وتأثيرها على العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. آخر مستجدات الجولة الثانية من الانتخابات التركية وتأثيرها على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).