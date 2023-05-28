حارس سان جرمان البديل في حالة حرجة بعد اصابة خارج الملاعب

2023/05/28 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب) – يقبع حارس المرمى البديل لباريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني سيرجيو ريكو، في حالة “حرجة” بعد تعرّضه لحادثة ركوب خيل، بحسب ما أكد النادي الباريسي الأحد.وكان الإسباني البالغ 29 عاماً على مقاعد البدلاء مع باريس سان جرمان الذي حقق لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ […]

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