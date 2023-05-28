قطة وخروف.. لقطات طريفة لضيوف غير تقليديين في لجان الاقتراع في الانتخابات التركية

2023/05/28 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، الأحد، لقطات طريفة ارتبطت بظهور ناخبين بأزياء تركية تقليدية، إضافة إلى حيوانات أليفة في داخل لجان الاقتراع.

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