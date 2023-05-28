2023/05/28 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، نتائج المرحلة الخامسة من عمليات سيوف الحق.وذكرت الخلية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: أنه “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في أهمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال يومين..



العثور على 46 وكراً ونفقاً للإرهابيين ضمن عملية”سيوف الحق” المركز الخبري الوطني.

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