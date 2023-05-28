أردوغان يدعو لحماية صناديق الاقتراع حتى النتائج النهائية

2023/05/28 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى حماية صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية.وقال أردغان، عبر تويتر، عقب إغلاق صناديق الاقتراع: “أود أن أشكر كل من زملائي الذين […]

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