اعتقال عشرات الاجانب المتسللين على الابواب العراقية

2023/05/28 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قوات الحدود، اليوم الاحد، عن القاء القبض على (39) متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وقال بيان لقوات الحدود، تلقته (بغداد اليوم)، انه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكنت مفارز الفوج الثاني في لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على (39) متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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