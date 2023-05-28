بعد التحديث الجديد.. كيف تحافظ على بطارية آيفون؟

2023/05/28 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تثبيت آخر تحديث من أبل، يواجه بعض مستخدمي أجهزة آيفون مشاكل في البطارية.

فقد اشتكوا من عدة مشاكل ترافقت مع التحديث الجديد “iOS 16.5″، كارتفاع درجة حرارة الهاتف وسرعة انتهاء شحن البطارية مقارنة بالسابق، وفق موقع “Zdnet” المختص بأخبار التكنولوجيا.

لذلك قدم الموقع 7 نصائح يمكن من خلالها معرفة أين الخلل وإصلاح مشاكل البطارية التي قد تحصل.

1- الصبر

من الطبيعي أن يكون هناك انخفاض في عمر البطارية بعد تثبيت أي تحديث من أبل.

إذ تحتاج أجهزة آيفون إلى تنفيذ عدد من المهام بالخلفية في أعقاب التحديث، وهذا يستهلك طاقة أكثر من المعتاد، وبالتالي سيعود عمر البطارية إلى طبيعته بمجرد اكتمال كل هذه المهام الإضافية.

2- إعادة التشغيل

قد يبدو من الغريب أن تكون هناك توصية بإعادة التشغيل لأن عملية التحديث تعيد تشغيل الهاتف تلقائياً.

غير أن القيام بها مرة أخرى قد يساعد بالفعل- وقد أثبت نجاحه في كثير من الأوقات.

3- تحديث التطبيقات

قد لا تكون المشكلة مرتبطة بنظام التشغيل “iOS” لكنها تتعلق بتطبيق ضار، مما يعني أنه من المفيد التأكد من تحديث جميع تطبيقاتك.

ولتنفيذ هذه الخطوة، اذهب لمتجر أبل وانقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الأعلى.



بعدها قم بالتمرير للأسفل لتجد التحديثات المتوفرة، ومباشرة أنقر على “تحديث الكل”.

4- ابحث عن سبب نفاد البطارية

إذا لم تؤد الخطوة السابقة لتحسين البطارية، فقد يكون هناك تطبيق “مخادع” يستنزف طاقة الهاتف.



ولحسن الحظ يوفر لك نظام تشغيل “iOS” الأدوات التي تحتاجها لتعقب التطبيقات الضارة.

لذا اذهب للإعدادات ومن ثم بطارية.



هنا ستظهر لك الكثير من البيانات بما في ذلك “نشاط الهاتف حسب التطبيق” والذي يعرض بالتفصيل مقدار الطاقة التي يستخدمها التطبيق أثناء وجوده على الشاشة ومقدار استخدامه في الخلفية.

ويمكن استخدام هذه المعلومات لتشخيص مشاكل استنزاف البطارية، وبالتالي التحكم بالتطبيق الذي يستهلك الكثير من الطاقة.

5- تبديل البطارية

إذا كان عمر الهاتف 4 سنوات أو أكثر، فقد تكون البطارية قديمة وتحتاج إلى استبدال.

لمعرفة ذلك، اضغط على الإعدادات وتوجه إلى البطارية، ثم صحة الهاتف والشحن وتحقق من السعة القصوى للبطارية المدرجة.

إذا كانت هذه النسبة أقل من 80%، فقد يشير ذلك إلى أن البطارية غير صالحة ويجب استبدالها.

6- ارتفاع الحرارة

قد تكون المشكلة أصلاً في تعرض الهاتف لارتفاع حاد في درجة الحرارة، خاصة عند استخدامه داخل السيارة وهو معرض للشمس وفي الوقت ذاته وضعه على الشاحن.

إذا يؤدي ارتفاع الحرارة لتآكل خلايا البطارية ومشاكل في الأداء.

7- الانتظار

إذا لم تنجح الخطوات السابقة فما عليك سوى انتظار التحديث الجديد من أبل لإصلاح المشكلة.

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