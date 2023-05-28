ضبط (13) حاوية مخالة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

2023/05/28 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

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منفذ ميناء ام قصر الشمالي يتمكن من ضبط (13) حاوية حجم ٤٠ قدم محملة (بدراجات نارية مستعملة مختلفة الاحجام وأربعة محملة بمواد احتياطية جديدة للدراجات واثنان منها محملة بدراجات هوائية مختلفةً الأحجام وحاويتين محملتين بمواد كهربائية متنوعة، مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومعدة للتهريب.

شكلت لجنة من الدوائر العاملة وتم تنظيم محضر ضبط اصولي معززاً بالصور والاحالة للقضاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

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