ذي قار توقع 30 عقدا لمشاريع خدمية متنوعه في المحافظة

2023/05/28 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الاحد، توقيع 30 عقداً لمشاريع خدمية متنوعة في عموم اقضية ونواحي المحافظة ضمن الحملة الخدمية الكبرى التي تعمل عليها محافظة ذي قار.

وقال الغزي في بيان إن "المشاريع تضمنت الاعمال التكميلية لانشاء نواظم عدد 20 في عموم المحافظة وتأهيل مشروع ماء الناصرية الموحد وانشاء طرق الزهيرية بطول 8،2 كم وطريق ال نياز بطول 1 كم".

وأضاف، أن "من ضمن المشاريع التي شملها التوقيع تأهيل شبكات الكهرباء في مناطق: الزعيلات ، المهيدية، الصحفيين، الفجوة ، السفينة ، الصخيين، فضلا عن انشاء طرق ريفية بطول كلي 10، 575 كم وبعدد 8 طرق في ناحية بني زيد"، مشيرا الى أن "العقد تضمن ايضا اكساء وانشاء شوارع وانشاء سواقي وصب ارصفة لبعض الشوارع في ناحية المنار".

وتابع ان "العقود تضمنت كذلك انجاز الاعمال التكميلية لتحسين وتطوير شبكات الاحياء السكنية مع كهربة الاحياء الجديدة وتحسين وتطوير شبكات القرى الريفية وكهربة القرى في قضاء سوق الشيوخ، فضلا عن انشار سداد حماية التصاميم الاساس وتأهيل الشبكة الكهربائية مغذيات 11ك.ف واستبدال قابلو ضوئي للمحولات في قضاء كرمة بني سعد".

وفي ناحية الإصلاح، اوضح الغزي ان "العقود الموقعة شملت انشاء انشاء طرق ريفية بطول كلي 22،050 كم وبعدد 5 طرق واستبدال جسر الجعفري العائم بجسر مركب".

كما تضمنت العقود الموقعة ايضا "انشاء وتأهيل طرق ريفية بطول 27،250، وانشاء طرق الحجيميين 2كم / كنانة حاتم عبد الحسين 4.6 كم/ الشفيج 2 كم / السودان 1.6 كم / الدكيمة 3 كم / التريميين 3كم / سعد الحصونة 300متر وبطول كلي 16.5 كم وانشاء طرق ريفية بطول كلي 29 كم وبعدد 11 طريق في قضاء الغراف".

وفي قضاء الشطرة، اشار الغزي الى ان "العقود الـ30 الموقعة شملت انشاء شوارع في مناطق: الالبان ومثلث المعهد وفي منطقة خلف الكراج ومنطقة عذيب وخلف السوق العصري ومنطقة خلف مستوصف الفتاحية".

والى قضاء البطحاء، أكد محافظ ذي قار ان "المشاريع تضمنت انشاء شوارع متكاملة في منطقة مكتب الغاز بحي العسكري بطول 1500م وبوابة ) وانشاء طريق من مبنى القائمقامية الى قرية طارش وطريقي ال جراد والتروف."

اما في قضاء الفجر احياء (الحجاميات الشمالية،حسن علوان) فقد تضمنت العقود "انشاء شوارع تشمل كافة البنى التحتية من شبكات مجاري مياه الامطار والصرف الصحي مع شبكة الماء واعمال الكهرباء وصب الشوارع )".

وفي قضاء الطار، "فستشمل بانشاء جسور مشاة حديدية (عدد 5) جسور وبطول كلي 348 متر مع انشاء قناطر صندوقية (عدد 2)".

وفي قضاء قلعة سكر فقد شملت المشاريع "انشاء محطة مجاري مياه الامطار قدرة 1500م3/سا مع خط الدفع والخطوط الناقلة لمياه الامطار في حي الغدير."

وفي قضاء الرفاعي: "انشاء ارصفة وقوالب جانبية لشوارع متفرقة مع انشاء وتأهيل حدائق ومتنزهات وانشاء مختبر حاسوب مع التأثيث والتجهيز (عدد11) وهدم وازالة وبناء مدرجات 1000 متفرج في ملعب الرفاعي الكبير ".

وفي قضاء النصر تضمنت العقود "انشاء انشاء طرق ريفية بطول 17،8 كم وبعدد 7 طرق وتأهيل جسر سيارات حديدي بطول 85 كم".

واخيرا قضاء الجبايش، فقد تضمنت المشاريع "انشاء ارصفة المشهد الطبيعي وصيانة كورنيش منطقة الساجية والغميجة".

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