ضبط أطنان من الكبريت مخزنة قرب مناطق سكنية في البصرة

2023/05/28 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بضبط أطنان من الكبريت مخزنة قرب مناطق سكنية في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "جهاز المخابرات في البصرة وبالاشتراك مع مديرية الجريمة المنظمة في المحافظة ومديرية البيئة تم ضبط الاف الاطنان من مادة الكبريت".وأشار إلى أن "هذه الأطنان مخزونة قرب مناطق سكنية وبطريقة مخالفة لشروط السلامة والبيئة وتحت اشعة الشمس وبشكل عشوائي".

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