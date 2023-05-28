فيديو: الأول من نوعه في العراق العتبة الحسينية تستعد لبناء مركز

2023/05/28 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت العتبة الحسينية المقدسة اولى

خطواتها في بناء مركز اعتلال الاعصاب

الذي يعد الاول من نوعه في العراق، وجرى

الاتفاق مع فريق طبي عالمي للإشراف على

تشييده والعمل فيه، وسيختص بعلاج

اعتلالات الاعصاب واعت

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