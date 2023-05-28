2023/05/28 | 18:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يتعرقل اقرار الموازنة الاتحادية العراقية من جديد بسبب الخلاف حول...

ظهرت المقالة الخلافات حول الموازنة تثير الشكوك حول أسرار اتفاق تشكيل الحكومة مع أربيل أولاً على المسلة.

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