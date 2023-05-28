جولة الحسم بانتخابات تركيا.. أحدث النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات

2023/05/28 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد التلفزيون التركي الرسمي بحصول مرشح تحالف "الجمهور" الحاكم، رجب طيب إردوغان، على 57.09 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، على 42.91 في المئة، بعد فرز 42.78 في المئة من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت الأحد، وفق نتائج أولية

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