عملا بالقنص والتفخيخ.. اعتقال ارهابيين “خطريّن” في نينوى

2023/05/28 | 18:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،اليوم الاحد، تمكنها من استدراج إرهابيين اثنين خطرين من إحدى دول الجوار أحدهما عمل قناصاً والآخر في التسليح والتفخيخ إبان معارك التحرير في نينوى.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه “استناداً الى المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة …

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