السوداني يوجه الوزارات بتوفير مقومات إنجاح مشروع طريق التنمية

2023/05/28 | 18:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الوزارات والجهات المعنية بتوفير مقومات إنجاح مشروع طريق التنمية.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته “إيرث نيوز”، إن “السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة مخرجات مؤتمر (طريق التنمية) الذي استضافته العاصمة بغداد”.وأضاف أن “السوداني جدد التأكيد على أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في […]

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