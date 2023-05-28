صحة الانبار تكشف اسباب تسجيل اصابات جديدة بالحمى النزفية

2023/05/28 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة محافظة الانبار محمد صباح الدليمي ، الاحد، عن الاسباب الرئيسية لتسجيل حالات اصابة بمرض الحمى النزفية.

وقال الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاسباب الرئيسية خلف تسجيل اصابات جديدة بمرض الحمى النزفية تعود لقلة الدعم المقدم من الجهات المعنية لدوائر البيطرة فضلا عن قلة عمليات مكافحة الامراض في موسمي الخريف والربيع وعدم توفير اللقاحات المضادة لأمراض الحيوانات ناهيك من انفتاح البلد على المنافذ الحدودية ودخول حيوانات الى المحافظات من دون رقابة”.

وأضاف، ان “الجهات الحكومية وبالتنسيق مع دائرة صحة الانبار فرضت قيودا على حركة الحيوانات وعدم دخولها الى مدن المحافظة مالم تحمل رخصة صحية صادرة من الدوائر المعنية”.

وأشار الدليمي، الى ان”مديرية صحة الانبار دعت مواطنيها الى ابلاغ المراكز الصحية في حال الاشتباه بالمرض لاتخاذ الاجراءات الصحية العاجلة لتفادي تسجيل اصابات جديدة بفيروس المرض”.

يشار الى ان صحة الانبار اكدت في وقت سابق تسجيل 3 حالات اصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية”.

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