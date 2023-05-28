سياسي: احداث كردستان تمهد لانفصال السليمانية

2023/05/28 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رأى المحلل السياسي مؤيد العلي، الاحد، ان الاحداث والتوترات في إقليم كردستان، ستقود الى انفصال السليمانية عن الإقليم، خصوصا ان الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى لربط رواتب وتخصيصات وموازنة السليمانية بالعاصمة بغداد.

وقال العلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ماحدث في الإقليم من خلافات وتوترات ومشاجرات داخل البرلمان، فانها خرجت عن أساليب الديمقراطية وعكست صورة سلبية عن طبيعة الأحزاب المتخاصمة في كردستان”.

وأضاف ان “احداث برلمان كردستان ستقود الى مشاكل اكبر وقد تتشعب وتأخذ منحنيات أخرى، وربما تقود الى انقسام كردستان الى قسمين، خصوصا ان الاتحاد الوطني طالب في اكثر من مرة ان تكون رواتب الموظفين وموازنة السليمانية مرتبطة بالعاصمة بغداد، بعيدا عن حكومة الإقليم”.

وبين ان “استمرار خلافات الأحزاب الحاكمة من دون حلول ستكون لها اثار سلبية كبيرة، وقد تصل الى مستوى الشارع بين الحزبين الاتحاد والديمقراطي وجمهورهما، ليحدث مالا يحمد عقباه”.

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