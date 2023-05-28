وزير الداخلية يقيل مدير تحقيق الادلة الجنائية

2023/05/28 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بأن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أقال مدير تحقيق الأدلة الجنائية في الوزارة.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "وزير الداخلية، وجه بإقالة مدير تحقيق الأدلة الجنائية اللواء فراس ثامر شاكر، ونقله الى هيئة التفتيش الاداري والمهني في الوزارة".

وأشار المصدر الى "تكليف اللواء رضا عبد شلال خلفا عن شاكر بإدارة الأدلة الجنائية".

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