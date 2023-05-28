النزاهة تضبط موظفاً سابقاً في عقارات الدولة متلبساً بالرشوة

2023/05/28 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بتسلُّم الرشوة في مُحافظة النجف.

وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "شعبة الضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد، قامت بضبط مُوظَّفٍ سابقٍ في عقارات الدولة - فرع النجف، أثناء تسلُّمه مبلغاً قدره (7,500,000) ملايين دينار من أحد الأشخاص؛ لقاء قيامه بإرسال الأوليَّات الخاصَّة بأحد العقارات ضمن حدود بلديَّة النجف - الحي الاشتراكي، إلى إحدى دوائر الدولة في المحافظة".

وأضافت الهيئة، إنَّ "عناصر شعبة الضبط، التي انتقلت إلى عقارات الدولة - فرع النجف، تمكَّنت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من ضبط أحد المُتَّهمين الذي يعمل محامياً حالياً أثناء تسلُّمه المبلغ المذكور كدفعةٍ أولى من المبلغ المُتَّـفق عليه".

ونوَّه بيان الهيئة: "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّـة التحقيق".

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