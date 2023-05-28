التجارة تحدد اجور الحصول على البطاقة التموينية الالكترونية

2023/05/28 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، تعليمات لاستيفاء مبلغ الف دينار عن كل بطاقة تموينية إلكترونية، يتم تسليمها عن طريق الوكلاء مقدما وخلال قطع الحصة التموينية الخامسة.

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