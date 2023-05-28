2023/05/28 | 19:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WV433fPcHvU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دور المرجعيات بمواجهة جماعة القربان ضعيف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دور المرجعيات بمواجهة جماعة القربان ضعيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).