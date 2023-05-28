توجيه جديد من السوداني الى الوزارات بشأن طريق التنمية

2023/05/28 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أصدررئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، توجيها الى الوزارات يتعلق بمتابعة مخرجات مؤتمر (طريق التنمية).

وقال السوداني في بيان على هامش اجتماع لبحث مخرجات مؤتمر طريق التنمية إن "المشروع سيحقق نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية للعراق ودول المنطقة، وجدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الكبير بأبعاده وطموحاته".

ووجّه السوداني الوزارات والأجهزة المعنية بـ "توفير كل مقومات النجاح لمشروع طريق التنمية"، مؤكداً أنه "سيحقق قفزة مهمة على مستوى توطين الصناعات، عبر إنشاء المدينة الصناعية التي ستكون إحدى ركائز المشروع".

وأشار إلى "أهمية ضمان حقوق الدولة العراقية في جميع مفاصل المشروع ومشروعاته الجانبية والملحقة"، مبيناً أنها "المرة الأولى التي يتبنى فيها العراق مشروعاً تنموياً بهذا الحجم، ضمن إطار المصلحة المباشرة للشعب العراقي، كذلك مصالح الشعوب الشقيقة والصديقة في الجوار والمنطقة".

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