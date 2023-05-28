2023/05/28 | 19:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بدأت عمليات فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة...

ظهرت المقالة الانتخابات التركية..



نسبة المشاركة تجاوزت 83% وأردوغان يتقدم بالنتائج الأولية أولاً على المسلة.

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