2023/05/28 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتراك يجددون انتخاب اردوغان رئيساً لولاية جديدة تمتد 5 سنوات المركز الخبري الوطني.

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