حدث في الهند: مسؤول يجفف خزان مياه ضخم للبحث عن هاتفه.. وهذا أول قرار بحقه

2023/05/28 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُوقف مسؤول حكومي في الهند من وظيفته، بعد أن جفّف خزان مياه لاستعادة هاتف أسقطه أثناء التقاط صورة سيلفي.

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